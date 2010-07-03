Названы пять тем выпускных сочинений 2019/2020 учебного года

15:37
15:37
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Названы направления для сочинений для выпускников нового учебного года.
"Первая тема – "Война и мир", к 150-летию великой книги; второе направление – "Надежда и отчаяние", третья тема – "Добро и зло", четвертая – "Гордость и смирение", и пятое направление – "Он и она". Сегодня вся страна услышала темы, по которым будут писаться сочинения", – рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
По ее словам, конкретные темы сочинений станут известны в каждой школе непосредственно перед началом написания.
"Мне очень близка тема "Надежда и отчаяние", тема "Он и она", поднимающие важные вопросы человеческих взаимоотношений", – отметила министр.
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года для выявления у школьников умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на произведения литературы.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". В том случае, если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность пересдачи.
Итоговое сочинение дает дополнительные баллы за индивидуальные достижения в большинстве вузов. Сколько точно – это каждый вуз определяет сам.
По закону каждый регион самостоятельно устанавливает способы информирования участников об индивидуальных результатах экзамена. Обычно выпускники узнают результаты в своей школе.
Ранее в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф предложил "убить" экзамены. Глава Сбербанка рассказал о своем негативном отношении к школьным экзаменам и процессу выставления оценок в целом.
"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, – я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей – убить экзамены", – заявил Греф.
Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам банкира, сама организация школьного распорядка "убивает всяческое желание учиться".
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