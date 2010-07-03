Названы самые популярные специальности у абитуриентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минобрнауки рассказали, что наибольшее количество заявлений абитуриенты в 2019 году подали на медицинские, экономические специальности и на направления, связанные со СМИ и международными отношениями. Конкурс на эти направления составил более 14 человек на 1 место.

В общей сложности отечественные вузы зачислили почти 715 тысяч первокурсников, 465 тысяч из них – на бюджетной основе, передает ТАСС.

Средний результат ЕГЭ среди студентов-бюджетников составил 71,05 балла.

Переход на новую систему распределения бюджетных мест в вузах начнется в 2021 году. Завершить его планируется к 2025 году. Будет установлен общий объем бюджетных мест, их разобьют по группам направлений и специальностей и по регионам. При этом учтут данные о трудоустройстве по специальности за последние три года в конкретном регионе. Университетам нужно будет направить заявки на необходимое число бюджетных мест.

Министерство науки и высшего образования ранее подготовило приказ, согласно которому будут установлены более жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и снижена планка для поступления в региональные.

Если приказ вступит в силу, подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ выше 67 баллов. В региональные же университеты можно будет попасть с более низкими баллами. При составлении приказа в министерстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов.

Однако в Госдуме считают, что искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами.

