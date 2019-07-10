Что делать, если не получилось сдать ЕГЭ с первого раза

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершен. Выпускники уже знают свои результаты, и для кого-то они оказались не самыми приятными: не удалось набрать ожидаемые баллы или того хуже – перешагнуть минимальную планку. В такой ситуации начинают опускаться руки, возникают сомнения: а нужно ли тратить еще один год своей жизни на подготовку к пересдаче? Рассказываем об учениках, которые с успехом смогли повторно пройти государственную аттестацию, и о том, как им это удалось.

"Ни о чем не жалею"

Софья, 20 лет, Москва



Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

После окончания школы я себе сказала: "Буду учиться на бюджете в МГУ". Но после получения результатов ЕГЭ по литературе пришлось усомниться в своей мечте. Готовилась к экзаменам я два года, решала варианты по русскому и литературе почти каждый день. Но литература подвела – 50 баллов. Не повезло с сочинением во второй части, прямо совсем не знала, о чем там писать…

Попробовала подать документы в Литературный институт имени Горького (там проходные ниже, чем в МГУ), написала вступительные почти на максимум, но из-за литературы все равно не хватило баллов. Родители предлагали пойти на платное, но я наотрез отказывалась. Не хочу, чтобы они платили за мое образование, если есть возможность учиться на бюджете.





Софья Москва Я подумала, мол, ладно, пересдам через годик литературу, а пока буду искать работу. Уже в конце августа я зарегистрировалась на сайте с различными вакансиями для ребят моего возраста и стала ждать. Каково было мое удивление, когда буквально каждый час мне звонили работодатели и приглашали на собеседование!

Итак, я решила устроиться в колл-центр банка кредитчицей. Пришлось пройти месячное обучение, чтобы меня точно взяли. Поначалу даже нравилось, было интересно отвечать на вопросы клиентов и помогать им, но потом начался реальный ад… Далеко не все клиенты были добрые и милые люди, они часто орали в трубку и обвиняли меня во всех смертных грехах, если не получалось решить их проблему. Долго там оставаться я не могла, поэтому спустя несколько месяцев ушла.

И мне повезло, буквально через несколько дней я встретила директора своей школы на улице, и она предложила мне поработать в родной школе как бы вожатой. Нужно было заниматься организацией внеклассной деятельности, придумывать различные мероприятия. Короче говоря, работать с детьми. Эта идея мне сразу понравилась! Школу я уже хорошо знаю, детишек тоже. Явно интереснее, чем отвечать на звонки в банке. Тогда я согласилась.





Софья Москва Параллельно решила заниматься репетиторством и готовила мальчика к ЕГЭ по литературе (и он сдал ее на 96 баллов!), повторяя для себя тоже весь материал. Мысль о пересдаче литературы была постоянно в голове. Еще я записалась на курсы, где мы читали много художественной литературы и разбирали тексты. Это потом сильно мне помогло на повторной сдаче экзамена.

В день "икс", конечно, сильно переживала. Потому что понимала, что еще год работать без учебы я не смогу: "Надо прямо поднапрячься и выложиться по полной". С вариантом в этот раз повезло! В итоге мой результат – 90. Я была очень рада, оставалось подать документы. Единственное, не хотелось терять работу в школе, поэтому мой выбор пал на вечерку. В МГУ на филологическом факультете есть бюджетная вечерняя форма обучения. Туда и подала, теперь уже спокойно проходила по баллам.

Сейчас я закончила первый курс и ни о чем не жалею! Если бы не этот год перед повторной сдачей ЕГЭ, я бы не нашла работу, не успела бы четко понять, что мне хочется делать в жизни, где и чему учиться. А теперь у меня есть не только прекрасная работа с хорошей зарплатой, которая приносит мне положительные эмоции, но и любимый факультет с интересными преподавателями и дружеской атмосферой. Скажу абсолютно откровенно – я ни о чем не жалею.

"Пускай не с первого раза"

Елена, 21 год, Ставрополь



Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Я сдавала только два предмета: русский язык и профильную математику. Готовиться начала очень рано, сразу после окончания девятого класса. С русским в принципе никогда проблем не было, а вот математика, видимо, совсем не мое. Но я человек ответственный, поэтому к обоим предметам подошла серьезно. По четыре часа в неделю занималась с репетитором математикой, решала варианты, зубрила. Никто из одноклассников не готовился так много по времени, как я.

Конечно, перед самими экзаменами стрессовала жутко. Ни в чем уже не была уверена. На математике был дикий мандраж. Сомневалась во второй части, которая сложнее. Я еще такой человек, что могу элементарно из-за невнимательности допустить глупую ошибку: неправильно переписать задание или поставить "плюс" вместо "минуса" от волнения.



Елена Ставрополь Вариант достался довольно неплохой, так что с экзамена я вышла радостная. Но не тут-то было… Спустя 10 дней узнаю свой результат – 45 баллов. При этом русский – 93.



Я собиралась поступать в Строительно-архитектурный университет в Санкт-Петербурге (СПбГАСУ), но теперь уже была в отчаянии и не знала, что делать. Решила поехать и попробовать написать вступительные. Если наберу за них высокий балл – возможно, удастся. Надежда оставалась, но готовиться к вступительным было сложно, так как я из другого города и не совсем понимала, что они из себя представляют. В итоге второй вступительный экзамен я написала плохо, и баллов не хватило.

Были мысли остаться в Питере, найти работу и готовиться с местными репетиторами. Но все-таки вернулась домой в Ставрополь и четко распланировала ближайший год. Уже с другим репетитором снова готовилась к математике, а еще решила попробовать сдать географию (была идея поступать на эколога) и литературу (она мне в принципе всегда была интересна и нравилась).



Елена Ставрополь Готовилась к математике как монстр, серьезно. И твердо решила, что должна в этот раз поступить в свой вуз мечты – СПбГАСУ, чего бы мне это ни стоило. Сдавала ЕГЭ в этот раз досрочно. Пришел результат по математике – и я была в полнейшем шоке. Всего на пять баллов больше, чем в том году!



Сказать, что я расстроилась – не сказать ничего. Тогда я поехала в Питер и все силы бросила на подготовку к вступительным. День и ночь занималась рисунком и композицией с преподавателями университета. Ура! Удалось набрать больше 90 баллов по каждому экзамену и все-таки пройти на бюджет.

Не в первую волну, правда, но главное – получилось! Сейчас учусь там, где и хотела. И мне безумно нравится все: от учебы до людей, которые меня окружают. Пускай не с первого раза, но зато поступила и осуществила свою мечту.

"Я четко знал, кем хочу стать"

Данил, 21 год, Челябинск



Я закончил школу экстерном (два класса за полгода) и уехал из своего родного города Челябинска в Санкт-Петербург – готовиться к поступлению в архитектурный. Мне было 17, поэтому к жизни без родителей адаптироваться было сложно – когда дома после курсов тебя встречает темнота и пачка незаваренной лапши быстрого приготовления, все начинает казаться тоскливым, особенно в Питере.

Я ходил на курсы подготовки к ЕГЭ при СПбГАСУ с января по май, а в феврале добавились занятия по черчению и инженерной графике. Параллельно готовил портфолио для поступления – требовалась объемная архитектурная композиция и рисунок интерьера. В июне сдал профильную математику и русский язык.

На архитектурном не требовали заоблачных баллов, но проблема была в количестве бюджетных мест – если на том же экономическом их было 300, то здесь всего 30. Так что я не сильно расстроился, когда узнал, что мне не хватило каких-то двух баллов – подсознательно был готов к такой ситуации.





Данил Челябинск Но я и не думал опускать руки: четко знал, кем хочу стать, и даже если бы на следующий год ничего не получилось – поступал бы и в третий раз.

Я вернулся к родителям в Челябинск, подрабатывал репетиторством (одна моя ученица впоследствии сдала русский на 100 баллов). Я подал документы на сдачу ЕГЭ по месту прописки, написал экзамены в резервный день.

Результаты были значительно выше – может, дело в том, что благодаря репетиторству я по несколько раз повторял одни и те же темы и уже на автомате решал варианты. В июле снова подал документы в СПбГАСУ, в августе увидел свое имя в приказе о зачислении. Скажу банальность, но мечты сбываются. Пусть и не с первого раза.

"Стало понятно, что мед мне не светит"

Юлия, 20 лет, Москва



Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев

11-й класс был для меня довольно тяжелым, но не в плане учебы, а из-за постоянно всплывающих в голове вопросов: куда поступать, кем быть. Я с детства любила животных, в семье все крутятся в медицине, так что мысль стать ветеринаром казалась не такой уж плохой. Я реально оценивала свои силы, понимала, что в медицинский мне дорога закрыта, потому что с химией никогда не дружила, а на ветеринарном этот предмет не нужен.

Оставалось сдать профильную математику – и дело в шляпе. До Нового года я основательно готовилась к поступлению на ветеринарный, но потом мы поговорили с мамой и вместе решили нанять репетитора по химии – может, медицинский и не был такой уж недосягаемой целью?





Юлия Москва С января начался настоящий ад. К своему стыду, в химии я была полный ноль, поэтому ночами зубрила формулы, на уроках решала варианты, а по пути домой смотрела лекции в интернете.

И вот наступил период сдачи ЕГЭ. Семья верит, что все получится, я нервничаю и понимаю, что мед мне не светит. Результаты были ожидаемо неприятными. Однако мне позвонили из Тимирязевской академии, сказали, что я прохожу на ветеринарию на бюджет.

Моему счастью не было предела. Конечно, это не медицинский, но все равно что-то похожее, да и первые два курса дисциплины общие. Тем более бюджет! Я решила отнести утром документы в "Тимку", но нигде не могла их найти. Оказалось, что мама их спрятала – не хотела, чтобы ее дочь стала "сельским дохтуром".

Мама настояла на том, чтобы мы в тот день отвезли документы в Москву в медицинский. Она рассматривала платное обучение, несмотря на мои протесты. На обратном пути меня накрыло: я плакала из-за своей, как мне тогда казалось, ничтожности. Ну как можно было получить такой небольшой балл, даже при усердной подготовке!





Юлия Москва Мы тогда стояли на станции, я плачу, рыдаю даже, тут мама говорит, что если я хочу попробовать еще раз, то она готова оплатить снова всех репетиторов. Да, я понимала, что это лишний год, но мама сказала, что она не против меня спонсировать, ибо видит, что я действительно хочу именно на бюджет в мед.

После я подала документы в калужский вуз на лечебный факультет, тоже на платное. Честно, это была мамина идея, мол, она платит больше за мою безопасность, а не за учебу там, ведь если не получится поступить во второй раз, я уже буду получать врачебное образование в Калуге. В итоге меня приняли в КГУ имени К. Э. Циолковского, и год я отучилась на терапевта. Но потом пересдала химию и поступила в Сеченовский университет в Москве.

Почему я решила не остаться в Калуге на лечебном? Там было слишком много общих предметов, не имеющих ничего общего с профессией, которую я хотела получить. Понимала, что разница есть. И когда поступила в Москву, еще раз убедилась, что была права. Сейчас я безумно рада, что вернулась в родной город – здесь моя семья, мои друзья, а год жизни в Калуге кажется каким-то страшным сном, случившимся не со мной.

"Пересдавать было в несколько раз сложнее"

Елена, 21 год, Саратов



Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В 11-м классе я загорелась идеей поступить на философский факультет. Мой выбор пал на Казанский университет – Москва тогда казалась слишком далекой от дома и родителей. Я очень люблю историю, в школе постоянно выигрывала олимпиады, поэтому ЕГЭ по этому предмету казался простым. С обществознанием тоже не было трудностей, поэтому в июне я сдала экзамены, порадовалась результатам и не парилась о поступлении – баллов хватало для бюджета.

Первый семестр на философском я отучилась с удовольствием. Были интересные предметы – зарубежная и отечественная истории, логика. Но в начале второго семестра я поехала на "тусовку" для начинающих журналистов. Наш вуз собрал ребят, интересующихся журналистикой, и отправил на двухдневный интенсивный, где мы писали новости и выполняли практические задания. После поездки я загорелась идеей поступления на журфак и пошла на курсы абитуриентов при КФУ.

Мне предстояло досдать ЕГЭ по литературе и английскому и написать дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по журналистике. ДВИ я боялась гораздо больше, поэтому к предметным экзаменам начала готовиться только в апреле. Пришлось забрать документы из университета и уехать домой, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке. Я занималась литературой со своей школьной учительницей, а английским с репетитором, к которой ходила с первого класса, плюс самоподготовка. На меня давила ответственность – родственники переживали, учителя тоже были ошарашены моим решением перепоступать – но это еще больше мотивировало, я хотела доказать, что все смогу.





Елена Саратов В эмоциональном плане повторно сдавать ЕГЭ было в несколько раз сложнее. На литературе у меня так тряслись руки, что тетеньки-экзаменаторы вздыхали: "Ну зачем же так себя доводить?!"

После получения баллов я поехала подавать документы в Москву. Первым приоритетом был журфак МГУ, о котором я грезила последние месяцы. ДВИ я написала не так хорошо, как хотелось бы, но на бюджет все равно поступила, пусть и не в первую волну. Сейчас я закончила второй курс и безумно рада, что все-таки испытала судьбу и кардинально поменяла свою жизнь.



Анастасия Кравченко, Татьяна Конюхова