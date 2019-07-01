Как складывается жизнь учеников, заваливших ЕГЭ

Провал на ЕГЭ – страшный сон любого (даже самого усердного) ученика. Выпускников со всех сторон пугают итоговой аттестацией. Уверяют, что от нее зависит их дальнейшая карьера, да что уж там – судьба. Причем в дело включаются и родители, и репетиторы, и учителя. Находясь под таким прессингом, сложно не задаться вопросом: неужели фиаско на экзамене – это конец? Рассказываем, как сложилась жизнь пятерых учеников, которые завалили итоговую аттестацию. Спойлер: это не конец, а только начало.

"Учительница говорила, что баллов 50 смогу набрать"

Софья, выпускница 2019 года, Москва

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Я завалила ЕГЭ по биологии. В девятом классе на ОГЭ очень успешно сдала английский язык и обществознание. Но так как с детства профессионально занимаюсь спортом, мой тренер сказал, что на ЕГЭ нужно будет сдавать биологию для поступления в спортивный университет.

Я стала готовиться в начале 11 класса, но из-за постоянных тренировок и сборов много времени уделять учебе не получалось. А в феврале все-таки решила "поднажать" и серьезно отнестись к подготовке. В принципе, было достаточно перейти порог, чтобы поступить, тем более у меня звание мастера спорта (а это дает большие преимущества и льготы в спортивном университете).

Русский язык и математику сдала нормально (русский – 70 баллов, математика – четверка). Школьная учительница по биологии с уверенностью говорила, что баллов 50 я точно смогу набрать. Она помогала мне в подготовке. За несколько дней до ЕГЭ я решила огромное количество пробных вариантов. И увидев свой на самом экзамене, сильно напряглась.





Софья выпускница 2019 года Задания были значительно сложнее и непонятнее, такого я совсем не ожидала! Выйдя из аудитории, сразу поняла: "Завалила…" В итоге мой результат – 27 баллов, а порог – 36. Конечно же, я расстроилась, начала плакать.

Позвонив маме, услышала следующее: "Вот так несерьезно ты к этому подошла. Поэтому и такой результат, нечему удивляться". Но спустя какое-то время мама начала относиться к этому спокойнее. Учительница в школе подбодрила, мол, пересдашь в следующем году, ничего страшного в этом нет, со всеми случается.

Сейчас я решила, что в следующем году буду сдавать те предметы, которые всегда и хотела учить – английский язык и обществознание. Моя цель теперь – факультет рекламы и связей с общественностью.





Софья выпускница 2019 года Мне кажется, я завалила биологию не столько из-за плохой подготовки, сколько из самого нежелания поступать в спортивный вуз. В первые недели после ЕГЭ сильно расстроилась и постоянно думала: "Ну все, теперь я бомж".

А сейчас все изменилось: я успокоилась и поняла, что смогу сдать другие предметы и уже поступить в университет. Осознала, что все, что происходит, только к лучшему. Единственное, что расстраивает, это потеря целого года. Но ведь очень часто ребята после школы берут перерыв на год перед поступлением в высшее учебное заведение. Поэтому, думаю, это совсем не страшно.

"Девочка, завалившая ЕГЭ"

Ксения, выпускница 2019 года, Нижний Новгород

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В начале 11 класса я решила сдавать ЕГЭ по химии и биологии. Надо сказать, к большому удивлению учителей и одноклассников, так как школа у нас гуманитарная, и научные предметы мы глубоко не изучали. Учителя сразу сказали: "Мы тебя готовить не будем, нанимай репетиторов". Это я и сделала. Но, как оказалось, женщина, с которой я занималась, никогда не готовила к ЕГЭ, только к ОГЭ, поэтому львиную долю тем мне приходилось разбирать самостоятельно.

Я надеялась на хороший результат по биологии, так как за год успела влюбиться в этот предмет и пробники решала на твердые пятерки. С химией дела обстояли намного хуже, но мне достаточно было набрать 50 баллов, чтобы преодолеть порог в педиатрический вуз.

И вот день икс настал. 31 мая я единственная из школы пошла сдавать экзамен по химии. Вариант мне попался не из легких. Но это не лишило меня уверенности, что смогу набрать проходной балл. Так что спустя два часа я со спокойной душой вышла из аудитории с наполовину решенным вариантом.

Биологию мы писали 13 июня, в этот же день должны были прийти результаты химии. Я с самого утра машинально обновляла сайт в надежде увидеть желаемый балл. Но когда результат наконец появился на экране, у меня случился шок: 28 баллов… Звучало как приговор, ведь минимальный порог для сдачи экзамена – 36.





У меня случилась истерика: я сразу же позвонила родителям, рыдала в трубку и не могла остановить слезы. В тот момент винила абсолютно всех в своей неудаче: и учителей, категорично отказавшихся от занятий, и неопытного репетитора, и сложный вариант.

Ксения выпускница 2019 года У меня случилась истерика: я сразу же позвонила родителям, рыдала в трубку и не могла остановить слезы. В тот момент винила абсолютно всех в своей неудаче: и учителей, категорично отказавшихся от занятий, и неопытного репетитора, и сложный вариант.

Естественно, экзамен по биологии прошел как в тумане: подсознание подсказывало, что с такими баллами по химии я могу и не мечтать о поступлении в университет, поэтому и не старалась решать задания правильно. У меня просто опустились руки. Результат был ожидаем – 59 баллов. Что удивительно, родители ни разу не упрекнули меня и полностью поддержали: "Видимо, так все должно было сложиться", – сказали они.





Ксения выпускница 2019 года Но так как мы живем в небольшом городе, где все друг друга знают, очень скоро я стала известна как "девочка, завалившая ЕГЭ" – это несмотря на выигранные мной региональные этапы олимпиад и аттестат с шестью четверками.

С учителями я не общалась, потому что устала от вечных расспросов из разряда "и что ты теперь будешь делать?". Близких друзей в школе у меня тоже не было, поэтому после объявления всех результатов ЕГЭ я решила поступать в медицинский колледж в Питере. Просто хочется уехать туда, где никто не знает обо мне и не пристает с настойчивыми расспросами.

Я планирую отучиться в колледже год и заново сдать ЕГЭ. Но теперь меня тянет не к медицине, а на биологический факультет, ведь с этой наукой у меня случилась настоящая любовь. Сейчас я уже не жалею о произошедшем, наоборот, эта ситуация сплотила нашу семью и помогла мне выбрать верное направление. ЕГЭ – это ступень, которую нужно преодолеть каждому, просто у меня получилось не с первого раза. И жизнь на этом не заканчивается, поверьте на слово.

"Больше всего было жалко родителей"

Алексей, выпускник 2017 года, Москва



Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Два года назад я завалил ЕГЭ по истории. Сам не понял, как так вышло, потому что готовился достаточно долго. После девятого класса я твердо решил: буду поступать на юридический. Сдавать на юрфак нужно историю и обществознание, с которыми у меня в принципе никогда не было проблем. И уже в 10 классе я потихоньку начал листать учебники, решать пробные варианты ЕГЭ. Возможности нанимать репетиторов у моих родителей не было, и я это прекрасно понимал. Они верили, что я сам смогу подготовиться на хороший балл и поступить на бюджет. А я очень не хотел их подвести.

Но результат меня ужасно огорчил, я совсем не ожидал 45 баллов. Это даже меньше половины! Да, по ощущениям я понаделал ошибок в заданиях, но чтобы настолько… Не расстраиваясь раньше времени, пошел на апелляцию. А вдруг часть ответов не засчитали по ошибке? Короче говоря, паниковать сразу не стал. Оказалось, что компьютер засчитал все правильно, только ответы мои были неправильные. Удалось отвоевать парочку баллов, но сильно это не помогло. Я понимал, что не прохожу на бюджет.





Алексей выпускник 2017 года Больше всего было жалко родителей, которые так в меня верили. Смирившись с ситуацией, мама сказала: "Сынок, давай на платное. Мы с отцом готовы оплатить твое обучение. Ну а потом попробуешь перевестись на бюджет". Но я не хотел, чтобы родители платили. Совсем не хотел.

И тогда решил: пойду работать, а в следующем году пересдам историю и поступлю. Баллы по остальным экзаменам у меня были высокие, подвел только этот предмет. Так я устроился в не очень известную компанию курьером. Платили неплохо, деньги я откладывал. Спустя какое-то время заинтересовался пиаром, и работодатель предложил мне попробовать себя в этом. Он устроил меня в пиар-отдел без образования. И тут все началось!

Сказать, что мне нравилось – ничего не сказать. Это было безумно интересно, я стал изучать книги по связям с общественностью, придумывал различные кейсы и новые проекты. В общем, понял, что это мое. Прошло полгода, меня официально трудоустроили в пиар-отдел, предложив хорошую зарплату. Сейчас я продолжаю там работать. ЕГЭ так и не пересдал, да и зачем?





Алексей выпускник 2017 года Я нашел свое призвание, занимаюсь делом, которое мне нравится, и зарабатываю себе на жизнь.

Ко мне пришло осознание, что ЕГЭ не решает твою судьбу. Даже несмотря на провал на экзамене, можно кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому не стоит отчаиваться, все только впереди. Это не конец.

"Сердце бешено колотилось, в ушах стоял звон"

Мария, выпускница 2012 года, Москва



Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

ЕГЭ я сдавала в 2012 году. Училась всегда так себе, звезд с неба не хватала. Вот и решила пойти на менеджера, как и большинство одноклассников. Сдавать нужно было английский и обществознание. И если с первым предметом проблем не возникло (у меня папа учитель английского), то ко второму я отнеслась пренебрежительно: все говорили, что экзамен легкий. Поэтому за учебный год открывала сборник вариантов от силы раза три.





Мария выпускница 2012 года Экзамены в то время отличались от современных – не было таких суровых досмотров. Естественно, мы заготавливали километры шпор.

Обществознание сдавала последним, как сейчас помню, 13 июня. Накануне экзамена слили якобы ответы, так что я была спокойна. Пройдя металлоискатели, уверенно вошла в аудиторию и села на свое место. Даже не пыталась что-либо повторить, мыслями была уже на посиделках с друзьями тем же вечером. Раздали варианты. "Вроде совпадает", – пронеслось в голове. Я списала тест и написала эссе за два часа, пару раз выходила в туалет подглядеть в шпорах ответы. Оставалось дождаться результатов.

Через две недели пошла в свою школу узнавать баллы – тогда еще не было личных кабинетов. Наша классная руководительница рассадила всех за парты и по алфавиту озвучивала результаты. Назвав мою фамилию, учительница тяжело вздохнула и сказала, что давно ее так не позорили. Оказалось, я набрала всего 37 баллов! В 2011 году минимальный балл составлял 36, но я не знала, что порог повысили до 39. Учительница еще долго причитала, так что мне не оставалось ничего, кроме как выбежать из класса.





Мария выпускница 2012 года Сердце бешено колотилось, в ушах стоял звон. Не помню, как дошла до дома, как рассказала родителям, как они отреагировали. Наверное, расстроились, но я их понимаю.

О поступлении я уже не думала, поняла, что бессмысленно подавать документы куда-либо, а в колледж идти не хотелось.

Пошла работать администратором в банк – там брали без опыта. Через пару месяцев освоилась, в декабре получила повышение. А через год познакомилась со своим будущим мужем на корпоративе – он работал в другом отделе. Мы женаты почти пять лет, растим дочку, раз в год ездим отдыхать на море, в общем, обычное семейное счастье. Именно благодаря работе я поняла, что ЕГЭ не решает абсолютно ничего, а высшее образование нужно далеко не всем. Так что мой совет всем новоиспеченным выпускникам – не бойтесь ничего и не делайте из экзаменов трагедию – оно того абсолютно точно не стоит.

"Сейчас я снимаю собственный фильм"

Илья, выпускник 2017 года, Подольск



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Я завалил ЕГЭ в 2017 году. Поначалу чувствовал себя частью какого-то анонимного клуба или братства неудачников. Но теперь, спустя почти два года, могу трезво оценить то время и понять, что все в нашей жизни происходит не напрасно.

Сколько себя помню, всегда хотел пойти в режиссуру. В школе постоянно участвовал во всех огоньках и праздниках, ставил спектакли. Именно поэтому вопрос о выборе экзаменов не стоял – мне в любом случае надо было сдавать ненавистную литературу. До старших классов я не читал ничего, кроме обожаемого мной Диккенса, а с нашими классиками вообще не сложилось – ну не мог я понять, почему Пьер Безухов – настоящий герой, а Обломову нужно сострадать. Да и с учительницей отношения были всегда натянутые, так что мама наняла мне репетиторов еще в десятом классе.





Илья выпускник 2017 года К концу школы я благополучно освоил перипетии "Преступления и наказания" и выучил имена всех князей из "Слова о полку Игореве". Экзамен не казался мне катастрофой, но шпоры для перестраховки я все равно сделал.

Вариант был довольно простым – "Недоросль", Окуджава и большое сочинение по Салтыкову-Щедрину. Я благополучно решил тест и принялся за короткие сочинения, как тут ко мне подошел наблюдатель и попросил встать. Я не успел понять, в чем дело, как меня в лоб спросили: "У вас есть шпоры?" Я ответил отрицательно, но вторая женщина-проверяющая с пеной у рта доказывала, что у меня есть шпаргалки в джинсах. И тут я вспомнил о непонадобившейся шпоре. Руки сразу вспотели, и я в ступоре стоял посреди аудитории.

Надо сказать, что та учительница сильно давила на меня, вынуждала признаться в том, что я списывал, в общем, вела себя очень некрасиво. В итоге я был вынужден достать шпору – меня удалили с экзамена с возможностью пересдать в следующем году.





Илья выпускник 2017 года Я был в прострации еще где-то полчаса, до конца не понимал, что произошло. В голове маячила только одна мысль: "Ты облажался, забудь о ВГИКе". Казалось, жизнь закончилась. Мама тоже подлила масла в огонь: закатила истерику, сказала, что в жизни не даст мне больше ни копейки и теперь я сам по себе.

Месяц забивал на все, гулял с друзьями, зависал в клубах. Я даже не пошел на выпускной, потому что уехал в Нижний Новгород на фестиваль. Так продолжалось полгода. Работа курьером и пиво по субботам стали для меня привычной рутиной. О ЕГЭ я забыл как о страшном сне и даже не думал пересдавать его в июне. Мама совсем перестала со мной общаться, и я переехал к отцу – родители развелись, когда мне было восемь. Папа – охранник, часто работает в ночные смены, так что мы редко разговаривали.

В ноябре я увидел объявление о наборе на курсы киношколы Александра Митты и, ни на что не надеясь, заполнил заявку. Курсы стоили недешево, но я откладывал деньги с лета, поговорил с отцом, и он добавил.

Два месяца пролетели незаметно. Главное – я снова загорелся мыслью о поступлении на режиссерский, поэтому в июне пришел на экзамен, уже без единой шпоры. Результат – 87 баллов и поступление во ВГИК на курс Александра Прошкина. Сейчас я снимаю собственный документальный фильм и коплю деньги на режиссерские курсы в Лос-Анджелесе, куда хочу поехать после окончания института. Надеюсь, все получится.



Татьяна Конюхова, Анастасия Кравченко