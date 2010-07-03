Троечникам могут перекрыть дорогу в вузы Москвы

13:59
13:59
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, согласно которому будут установлены более жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и снижена планка для поступления в региональные. Если приказ вступит в силу, подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ выше 67 баллов. В региональные университеты можно будет попасть с более низкими баллами.
При составлении приказа в министерстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов.
"Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности", – заявили в ведомстве, передает "Парламентская газета".
Нижний порог для поступления в университеты может не применяться в федеральных, национальных исследовательских и опорных университетах. Что касается вузов Москвы и Санкт-Петербурга, для них по отдельным показателям установлены более высокие пороги, что связано с миграционными потоками и большей привлекательностью этих городов для абитуриентов. Документ также предусматривает сокращение числа показателей в разделе "научная деятельность".
Первый зампред комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова заявила, что ректоры региональных вузов давно предлагают изменить критерии для оценки вузов. Главный критерий для вуза, по мнению сенатора, это трудоустройство и зарплаты выпускников, поэтому, несмотря на все показатели, "рынок" в итоге все расставит по местам.
Однако в Госдуме стремление министерства оценивать вузы с точки зрения расположения не поддерживают.
"Сегодня по-прежнему сохраняется значительный отток абитуриентов с высокими баллами в столичные вузы. И региональным учебным заведениям следует прилагать усилия, чтобы мотивировать выпускников поступать именно к ним. Но искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами", – сказала заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
По прогнозам экспертов, также повысится нижняя планка для поступления на платные отделения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
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