Бюджетные места в вузах будут распределять по новой системе

17:09
17:09
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Переход на новую систему распределения бюджетных мест в вузах начнется в 2021 году, завершиться он должен к 2025 году, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.
В министерстве учтут полученные от экспертного сообщества рекомендации при подготовке новой модели. Распределение контрольных цифр приема предлагается проводить в два больших этапа. На первом должны устанавливать общий объем бюджетных мест и разбивать их по группам направлений и специальностей и по регионам. Предлагается учитывать данные о трудоустройстве по специальности за последние три года в конкретном регионе.
Второй этап – конкурс между вузами. Университетам нужно будет направить заявки на необходимое число бюджетных мест. Чтобы уложиться в общее число бюджетных мест, предлагается одобрять заявки от лучших вузов вниз по списку.
Ведущим университетам хотят дать большей гибкости при распределении контрольных цифр. Например, делать это не по стандартной схеме с почти 60 укрупненными направлениями подготовки, а в рамках более общих направлений: по естественным, экономическим, гуманитарным наукам и так далее.
Ранее стало известно, что обучение в вузах России за последний год существенно подорожало. По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость поднялась на 19%. Эксперты отмечают, что цены могут снова подняться в сентябре текущего года. Одной из основных причин увеличения стоимости за обучение является сокращение бюджетных мест на фоне увеличения количества абитуриентов.
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