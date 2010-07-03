Минобрнауки обеспечит нужный уровень доступности высшего образования

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В министерстве науки и высшего образования РФ отреагировали на информацию о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что обеспечат необходимый уровень доступности высшего образования, удовлетворяющий в полной мере кадровую потребность экономики страны и социальные ожидания всех групп населения.

Они напомнили, что, согласно законодательству, за счет федерального бюджета в вузах должны обучаться не менее 800 студентов на каждые 10 тысяч жителей страны в возрасте от 17 до 30 лет. По данным Росстата, в этом году численность населения страны в таком возрасте составила 21,480 миллиона человек. Это на 1 миллион 19 тысяч человек меньше, чем в 2018 году.

С учетом выпуска в 2019 году для соблюдения госгарантии на 1 курс необходимо было принять на обучение за счет федерального бюджета 499 тысяч человек. Отмечается, что министерство при формировании и распределении контрольных цифр приема сохраняет доступность для выпускников школ, поступающих на бакалавриат и специалитет, на уровне 57%.

Ранее сообщалось, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах будет меньше на 17% по сравнению с 2019-м. Количество абитуриентов при этом возрастет на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4. Сейчас абитуриентам доступны 518,4 тысячи мест.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что информация о сокращении числа бюджетных мест в вузах "не совсем корректна". По ее словам, в докладе говорилось о сокращении до 432,7 контрольной цифры приема к 2024 году, но эта цифра касается возраста от 15 до 20 лет, а СМИ этого не учли.

Она подчеркнула, что изменение контрольных цифр приема может происходить на основании демографического прогноза. По ее словам, никаких изменений в нормативные акты, гарантирующих бесплатное высшее образование, вносить не планируется.