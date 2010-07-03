Появилось приложение для помощи абитуриентам в поступлении в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки России запустило приложение "Поступай правильно" для помощи абитуриентам в поступлении в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.

Собеседник агентства рассказал, что в приложении создан личный кабинет, который адаптирует контент портала под запросы пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных и баллов за ЕГЭ.

В новой версии разработчики создали "Инфоблок", в котором содержится вся необходимая информация о подготовке к сдаче ЕГЭ, о процессе поступления, а также справочник профессий от Минтруда и Роструда. В новом приложении можно также найти специальные карточки вуза, которые рассказывают о стоимости проживания в общежитии и о количестве бюджетных мест в образовательных учреждениях.

"Портал станет одной из основ функциональной компоненты суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", который будет реализовываться ведомством в качестве сервиса на Едином портале государственных услуг", – добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Портал будет включать онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления в вуз, в том числе заявление.

