В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги. Об этом заявил заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
Рабочая группа по госуправлению при организации рассмотрела большой объем проектов. Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Портал будет включать онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления в вуз, в том числе заявление.
"В некоторых случаях будет возможно дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение. Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта "Госуправление" начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект", – передает РИА Новости слова Тер-Степанова.
Финансирование нацпроекта "Цифровая экономика" составит более 1,6 триллиона рублей
В марте 2019 года президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил перечень из 25 первоочередных суперсервисов. Такие сервисы будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством. Например, в рамках сервиса "Рождение ребенка" будет предоставлен спектр необходимых услуг только лишь по электронному заявлению от родителей.
Таким образом, для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы и организации. Ведомства работают над целевыми моделями суперсервисов и над "дорожными картами".
Ранее стало известно, что в этом году в России запустят программу для идентификации личности студента, учащегося онлайн.
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