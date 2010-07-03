В Госдуме оценили идею сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

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Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина прокомментировала идею сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах РФ.

По ее словам, любые предложения, увеличивающие доступность образования, нужно приветствовать.

"Принятие таких решений требует достаточно большего объема финансирования, дополнительного, в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчеты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению", – сказала Духанина в беседе с RT.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение, согласно которому высшее образование нужно сделать полностью бесплатным в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами.

По его словам, выпускники хотят получить не только качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства после учебы. В связи с этим они выбирают город с "сильным вузом".

Если же повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов, сделав его бесплатным, считает он, выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодежи из отдаленных регионов.

