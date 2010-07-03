Психолог рассказала об основных причинах неуспеваемости ребенка в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нейропсихолог Анастасия Алексеева рассказала, что делать, если школьник отстает от школьной программы, сообщают "Дни.ру".

Она призвала делить проблемы с учебой на две группы: "не хочу" и "не могу". К первой относятся мотивационные трудности. Проблема, когда ребенок способен, но предпочитает не выполнять работу, может быть связана с несформированной мотивацией, эмоциональными переживаниями, отношением к учителю и другими.

Решить ее поможет психолог, который определит, в чем состоит трудность, выработает систему работы с ребенком, проконсультирует родителей и учителей.

Ко второй группе относятся сложности обучения, связанные с тем, что ученик не может справиться с отдельными заданиями, предметами или учебной программой в принципе.

К примеру, школьник с трудом может усидеть на стуле, постоянно отвлекается, пропускает буквы на письме, медленно читает, испытывает трудности мелкой моторики или имеет небрежный почерк.

Такие проблемы связаны с развитием мозга и с его гармоничным функционированием. В домашних условиях можно применять такие элементы сенсомоторной терапии и сенсорной интеграции, как различные виды ползаний, игр с мячом или конструирования.

Необходимо придерживаться распорядка дня и больше общаться со сверстниками и родными. Алексеева также рекомендует обратиться к специалисту, поскольку за подобными ошибками чаще всего скрываются особенности развития высших психических функций: регуляции, памяти, внимания, логического мышления, пространственной ориентации.

Процесс их формирования не всегда протекает гармонично из-за биологических, психологических или социальных факторов. Первые зависят от наследственности и генетики, и на них влиять нельзя.

Психологические факторы связаны с периодами развития и созревания ребенка, когда он может частично или полностью пропустить некоторые ключевые виды деятельности. Социальные аспекты связаны с особенностями воспитания.

Нейропсихолог проведет диагностику и предложит комплекс мер для решения проблемы. Также он проводит коррекционно-развивающие занятия, адаптированные под каждого ребенка.

Ранее врач дала советы по воспитанию здорового и счастливого ребенка. В частности, она призвала своевременно посещать поликлиники для вакцинации.