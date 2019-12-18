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Москва 24

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Общество

14:41

Столичным школьникам отменят домашние задания в новогодние каникулы

общество праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московским школьникам не будут задавать домашние задания на новогодние каникулы. Подобную инициативу министра просвещения России Ольги Васильевой поддержали в палате межрайонных советов директоров образовательных организация столицы, информирует "Интерфакс".

Детям предлагается дать отдохнуть во время праздников, сняв с них нагрузку по выполнению уроков.

"Те школьники, которые во время каникул захотят повторить пройденный материал, смогут воспользоваться библиотекой Московской электронной школы (МЭШ). Благодаря новому сервису самопроверки школьники могут выполнить проверочные работы по различным предметам и с их помощью освежить знания и подготовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в библиотеке МЭШ можно найти более 40 тысяч урочных планов, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий. Кроме того, в ней размещено множество заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что московские школы были украшены в преддверии Нового года. На фасадах зданий образовательных учреждений появилась праздничная иллюминация, а на территории были размещены фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек.

Российских школьников могут освободить от домашних заданий в каникулы

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