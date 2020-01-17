Глава МВД по Республике Коми арестован по делу о взяточничестве

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Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – объявила судья Валентина Трофимова.

Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в четверг, 16 января. Наказание по факту совершения данного преступления в Уголовном кодексе РФ регулируется частью 4 статьи 290. Сам министр получение взятки не признает.

Половников был назначен на должность министра внутренних дел по Республике Коми 8 мая 2015 года. До этого он с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной. Сообщается, что женщине предъявили обвинение по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") из-за того, что она с группой должностных лиц министерства санкционировала приемку медицинских ультразвуковых аппаратов, не соответствующих условиям госконтракта.

