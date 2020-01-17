СК завел дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

14:09
Фото: saratov.gov.ru
Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
Дело заведено по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, октябре – ноябре 2018 года Минздрав области заключил три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений региона.
Министр и другие должностные лица министерства были проинформированы о несоответствии предлагаемых к поставке аппаратов условиям контракта, но дали врачам указания принять их. Следствие считает, что они использовали властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика.
Позднее министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества. Ущерб бюджету Саратовской области от этого превысил 53 миллиона рублей.
В ноябре уголовное дело завели в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным СМИ, следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ.
Согласно сведениям предварительного следствия, министр вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018 года превысила должностные полномочия, ограничив конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".
Быковская возглавляла министерство с 2004 года. После произошедшего губернатор региона Василий Голубев назначил и. о. главы местного Минздрава Андрея Ерошенко.
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