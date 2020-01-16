Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Фото: министерство внутренних дел по Республике Коми

Главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщает ТАСС, по данному факту инициирована проверка.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере", – заявили в пресс-службе СК РФ.

Наказание по факту получения взятки в Уголовном кодексе РФ регулируется частью 4 статьи 290.

На данный момент известно, что в отношении Половникова решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что Военный суд приговорил бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе Сергея Чваркова к трем годам колонии условно. Генерал-лейтенанта обвиняли в хищении 4,3 миллиона рублей у подчиненных.

