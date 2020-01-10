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Общество

15:34

Суд приговорил к 3 годам условно генерала Чваркова по делу о хищении

суды общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Военный суд приговорил к трем годам колонии условно бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе Сергея Чваркова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, генерал-лейтенант Чварков признан виновным в хищении 4,3 миллиона рублей у своих подчиненных. Кроме того, экс-заместителю назначен испытательный срок на два года. При этом суд не стал назначать генералу дополнительное наказание в виде штрафа и лишать его воинского звания.

Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС. Он также руководил работой Координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уголовное дело в его отношении возбудили в 2018 году. Следователи считали, что генерал похитил 4,3 миллиона рублей, которые были выделены на зарплаты сотрудникам академии Генштаба за разработку программного обеспечения по государственному контракту. Свою вину Чварков не признал.

Ранее столичный суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. В списке арестованного имущества оказались земельные участки и объекты недвижимости. Их общая стоимость составляет несколько миллионов рублей.

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