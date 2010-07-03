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Происшествия

16:14

Суд вынес приговор "похоронившему" родных ради отпуска военному

суды происшествия

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает РИА Новости.

По данным военного следственного управления СК России по Южному военному округу, осужденный трижды подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. Было это в феврале, апреле и июне текущего года.

Командир части все три раза предоставлял ему отпуск на десять дней, а по возвращении Чередниченко получал от него копии свидетельства о смерти родственников. Документы оказались фиктивными – родные военнослужащего живы.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы". Чередниченко признал вину, однако от показаний отказался.

Ранее Ростовский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца военнослужащего Южного военного округа. Мужчину подозревают в государственной измене.

Указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.

По факту произошедшего ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", следственные действия продолжаются.

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