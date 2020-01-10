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Москва 24

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Происшествия

15:02

Бизнесмена отправили под домашний арест за попытку дать взятку замглавы Минтранса

суды происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предпринимателя Владимира Колпакова отправили под домашний арест до 29 февраля за попытку дать взятку в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.

"Колпакову предъявлено обвинение по статье 30, части 4 статьи 291 (покушение на дачу взятки в особо крупном размере)", – сказали в пресс-службе суда.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что Колпаков является главой организации, занимающейся сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта.

"Как полагает следствие, Колпаков обратился к замглавы Минтранса РФ Владимиру Токареву для получения покровительства в рабочих вопросах. Взамен он предложил 10 тысяч долларов, а также бутылку водки "Белуга", – рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, после этого предложения Токарев написал заявление в СК.

Ранее первый зампред парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев предложил включить в учебные планы школ и вузов предметы, которые будут воспитывать нетерпимость к коррупции.

Парламентарий подчеркнул, что представления о коррупции сейчас существуют только на бытовом уровне, поэтому школьникам и студентам нужно объяснять суть этого явления. По его словам, нужно объяснить разницу между подарком от чистого сердца и взяткой – подарком, за которым должна последовать ответная услуга.

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