Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

14:58

Депутата Заксобрания Ленобласти задержали по подозрению в хищении средств

суды происшествия криминал экономика

Фото: lenoblzaks.ru

Сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" Елену Маханек. Женщину подозревают в хищении денежных средств, сообщает ТАСС.

По версии следствия, депутат причастна к крупному мошенничеству, в результате которого у дочерней структуры "Газпрома" было похищено более 20 миллионов рублей. В настоящий момент в отношении Маханек решается вопрос об обвинении и избрании меры пресечения.

Накануне Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Подмосквья Алексею Кузнецову. Экс-чиновник осужден на 14 лет колонии общего режима за хищение 14 миллиардов рублей. Кроме того, его лишили права занимать любые госдолжности в течение трех лет с момента вступления приговора в силу.

Защита бывшего министра планирует обжаловать приговор. Юристы обвиняемого указали на чрезмерную суровость решения суда.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика