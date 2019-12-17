Депутата Заксобрания Ленобласти задержали по подозрению в хищении средств

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Сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" Елену Маханек. Женщину подозревают в хищении денежных средств, сообщает ТАСС.

По версии следствия, депутат причастна к крупному мошенничеству, в результате которого у дочерней структуры "Газпрома" было похищено более 20 миллионов рублей. В настоящий момент в отношении Маханек решается вопрос об обвинении и избрании меры пресечения.

Накануне Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Подмосквья Алексею Кузнецову. Экс-чиновник осужден на 14 лет колонии общего режима за хищение 14 миллиардов рублей. Кроме того, его лишили права занимать любые госдолжности в течение трех лет с момента вступления приговора в силу.

Защита бывшего министра планирует обжаловать приговор. Юристы обвиняемого указали на чрезмерную суровость решения суда.

