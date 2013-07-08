Следствие арестовало имущество экс-министра финансов Подмосковья

Алексей Кузнецов. Фото: vesti.ru

Следственный комитет арестовал имущество бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. По сообщению ведомства, для возможной конфискации арестованы 8 земельных участков в Московской области, 2 квартиры в Москве и 2 автомобиля.

Обвинение экс-чиновнику предъявят, когда его доставят в Россию. Напомним, уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова возбудили еще в 2010 году. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

1 октября 2010 года Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а после - в международный. В итоге его задержали во Франции по запросу российских правоохранительных органов. При задержании у экс-министра обнаружили несколько поддельных паспортов.

Расследование уголовного дела в отношении участников его организованной группы: Елены Кузнецовой, Валерия Носова и Вячеслава Телепнева - завершено, и в настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.