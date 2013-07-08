Следствие арестовало имущество экс-министра финансов Подмосковья

Алексей Кузнецов. Фото: vesti.ru
Следственный комитет арестовал имущество бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. По сообщению ведомства, для возможной конфискации арестованы 8 земельных участков в Московской области, 2 квартиры в Москве и 2 автомобиля.
Обвинение экс-чиновнику предъявят, когда его доставят в Россию. Напомним, уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова возбудили еще в 2010 году. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
1 октября 2010 года Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а после - в международный. В итоге его задержали во Франции по запросу российских правоохранительных органов. При задержании у экс-министра обнаружили несколько поддельных паспортов.
Расследование уголовного дела в отношении участников его организованной группы: Елены Кузнецовой, Валерия Носова и Вячеслава Телепнева - завершено, и в настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.
История вопросаПо данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Указанное право ими было легализовано путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученное право, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием указанных денежных средств главы образований взяли кредиты, используя которые, оплатили задолженность, а кредит банку был возвращен из бюджета Московской области в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей, уточнили в Следственном комитете России.
