Больше 20 человек погибли после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 24 человек погибли и более 50 пострадали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, три БПЛА ударили по заведениям, которые находятся на побережье Черного моря в Хорлах. Он добавил, что среди погибших есть ребенок.

"Цифры уточняются. Многие сгорели заживо", – подчеркнул Сальдо.

В настоящий момент пожар потушен, а врачи борются за жизнь пострадавших. Губернатор отметил, что удар был нанесен почти под бой курантов.

В ночь на 1 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

В станице Северской Краснодарского края два частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Обломками дронов повредило крыши домов, а также выбило окна.

