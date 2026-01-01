01 января, 08:53Происшествия
Больше 20 человек погибли после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Около 24 человек погибли и более 50 пострадали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, три БПЛА ударили по заведениям, которые находятся на побережье Черного моря в Хорлах. Он добавил, что среди погибших есть ребенок.
"Цифры уточняются. Многие сгорели заживо", – подчеркнул Сальдо.
В настоящий момент пожар потушен, а врачи борются за жизнь пострадавших. Губернатор отметил, что удар был нанесен почти под бой курантов.
В ночь на 1 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.
В станице Северской Краснодарского края два частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Обломками дронов повредило крыши домов, а также выбило окна.