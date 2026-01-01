01 января, 04:38Происшествия
Два частных дома повреждены на Кубани при атаке БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в оперштабе.
Ранее газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе оказались повреждены из-за атаки беспилотников. Кроме того, пожар площадью 300 квадратных метров произошел на территории местного нефтезавода.
В результате воздушной атаки пострадали два человека. Их госпитализировали в ближайшую больницу. В скором времени пожарные потушили возгорание на нефтезаводе.