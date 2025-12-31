Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 05:24

Происшествия

Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Туапсе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили ранения во время атаки беспилотников в Туапсе. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, один из городских причалов, а также оборудование на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Возгорания на территории НПЗ площадью 300 квадратных метров и на территории причала ликвидированы. К тушению огня привлекались 64 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Туапсе оказались повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в местном порту. Местных жителей призывали временно не выходить на улицу, а также не снимать работу систем ПВО.

Этой же ночью аварийное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области в результате массированной атаки украинских БПЛА по энергетическим объектам региона. Отключение затронуло порядка 170 тысяч абонентов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика