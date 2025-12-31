Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Туапсе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили ранения во время атаки беспилотников в Туапсе. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, один из городских причалов, а также оборудование на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Возгорания на территории НПЗ площадью 300 квадратных метров и на территории причала ликвидированы. К тушению огня привлекались 64 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Туапсе оказались повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в местном порту. Местных жителей призывали временно не выходить на улицу, а также не снимать работу систем ПВО.

Этой же ночью аварийное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области в результате массированной атаки украинских БПЛА по энергетическим объектам региона. Отключение затронуло порядка 170 тысяч абонентов.