Павильон "Макет Москвы" подготовил специальную программу к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ пригласил горожан и гостей столицы узнать о подвиге москвичей в годы Великой Отечественной войны 23 февраля. Посетители смогут побывать на интерактивной экскурсии "Москвичи – защитники города-героя", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"День защитника Отечества – важная дата для всей страны, и особенно для Москвы, города-героя. Мы стремимся не только сохранять историческую память, но и представлять ее в современном, технологичном формате. Интерактивные экскурсии в павильоне "Макет Москвы" позволяют по-новому взглянуть на подвиг жителей столицы", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Гости узнают о героях военного времени, об уникальной системе маскировки города и укрытиях зданий. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

В рамках мероприятия будут доступны мультимедийные технологии. Благодаря им удастся сделать акцент на конкретных зданиях, улицах и архитектурных объектах.

Также каждые 30 минут посетителям павильона будут показывать светотехнические шоу.

Между тем в городском транспорте Москвы запустят праздничный эфир в честь Дня защитника Отечества. Трансляция будет доступна на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Эфиры продлятся до 27 февраля и будут включать в себя рассказ об истории праздника.

