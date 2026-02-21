21 февраля, 17:55Политика
Лавров выразил соболезнования главе МИД КНР в связи с гибелью туристов на Байкале
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД КНР Ван И из-за гибели китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщает на сайте МИД РФ.
Лавров также подчеркнул, что Москва незамедлительно проинформирует Пекин о результатах расследования этого происшествия.
Трагедия произошла 20 февраля. УАЗ с туристами из КНР провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области. Уточнялось, что туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.
Позже из озера извлекли тела восьми человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.