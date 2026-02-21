Лавров выразил соболезнования главе МИД КНР в связи с гибелью туристов на Байкале

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД КНР Ван И из-за гибели китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщает на сайте МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что Москва незамедлительно проинформирует Пекин о результатах расследования этого происшествия.

Трагедия произошла 20 февраля. УАЗ с туристами из КНР провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области. Уточнялось, что туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

Позже из озера извлекли тела восьми человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

