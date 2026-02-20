Туристы погибли, провалившись под лед на Байкале на УАЗе

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christian Thiele

Автомобиль УАЗ с группой туристов провалился под лед. Не менее 7 человек погибли, еще 2 удалось спастись. Об этом сообщили IRK.ru в пресс-службе "Заповедного Прибайкалья".

В дирекции госзаповедника рассказали, что инцидент произошел вблизи мыса Саган-Хушун на Байкале. Предварительно, в автомобиле находились туристы, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района, который погиб в результате ЧП.

В свою очередь, очевидцы рассказали изданию "Комсомольская правда – Иркутск", что автомобиль двигался по льду, когда водитель заметил трещину. Вместо того чтобы остановиться и высадить пассажиров, он якобы попытался перепрыгнуть разлом, после чего передняя часть машины ушла под воду.

СМИ добавили, что из тонущего УАЗа успели отстегнуть одного пассажира, благодаря чему он выжил. Есть также информация о возможном спасении еще одного туриста. Судьба остальных доподлинно неизвестна.

На место прибыли инспекторы нацпарка и экстренные службы. Спасатели ведут работы на льду, продолжается уточнение обстоятельств происшествия. Однако в пресс-службе МЧС по Иркутской области уточнили, что информация о происшествии к ним еще не поступала.

Ранее в Бурятии обнаружили утонувших в Байкале рыбаков. Тела двух мужчин находились подо льдом в трех метрах от утонувшей машины. Автомобиль, в свою очередь, был обнаружен на глубине 7 метров, рядом с селом Максимиха. Спасатели предположили, что мужчины успели покинуть авто, но не смогли выбраться из воды.