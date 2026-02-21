Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Кристина Королева

Умерла участница музыкального коллектика "Бурановские бабушки" Зоя Дородова. Ей было 85 лет, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он назвал уход из жизни артистки невосполнимой утратой для культуры и выразил соболезнования родным и близким Дородовой.

Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года. По профессии она была пекарем и работала в пекарне. Затем она стала дояркой в колхозе. Выйдя замуж, Дородова переехала в Бабино, а после смерти супруга вернулась в Бураново и до пенсии работала в компании "Геофизика".

В "Бурановские бабушки" (сейчас бывшие солистки выступают под названием "Бабушки из Бураново". – Прим. ред.) она вошла в качестве певицы и стала одной из самых узнаваемых участниц. Коллектив представлял Россию на конкурсе "Евровидение-2012" с песней Party for everybody.

В состав ансамбля также входят народные артистки Удмуртии Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева и Екатерина Шкляева, которая умерла в 2024 году.

