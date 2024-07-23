Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Умерла участница коллектива "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Она была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики", – написал глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким артистки.

Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года в деревне неподалеку от Буранова. Работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. Через 6 лет, когда скончался муж, вернулась в Бураново.

В составе коллектива "Бурановские бабушки" (сейчас бывшие солистки выступают под названием "Бабушки из Бураново". – Прим. ред.) представляла Россию на международном конкурсе песни "Евровидение" 2012 года.