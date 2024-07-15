Умер актер из сериала "Дальнобойщики" Кузьменко

Фото: кадр из сериала "Дальнобойщики"; режиссер – Юрий Кузьменко, Георгий Николаенко; производство – НТВ - Кино

Актер, который стал известен благодаря роли в сериале "Дальнобойщики", Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Однако подробности смерти актера не приводятся.

Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Он отучился в ГИТИС, с 1976 по 1981 год работал в Кишиневе в театре киноактера при киностудии "Молдова-фильм". После закрытия театра Кузьменко отправился в Одессу и служил в местном драматическом театре. Затем актер поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова).

Актер дебютировал в кино в 1974 году, снявшись в фильме режиссера Инессы Селезневой "Ваши права?" Всего актер за свою карьеру отыграл 35 ролей в следующих кинокартинах: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо" и других.