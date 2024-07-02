Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался на 73-м году жизни

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Народный артист России Владимир Матвеев, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", скончался в возрасте 72 лет, сообщается в телеграм-канале Театра имени Ленсовета.

"Мы потеряли родного человека. <...> Скорбим вместе с родными и близкими", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация о дне прощания появится позже.

В 1974 году Матвеева приняли в труппу Театра имени Ленсовета. Туда его пригласил художественный руководитель учреждения Игорь Владимиров. В 1986-м артист покинул его и три года работал в "Молодом театре" Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе. В 1993 году Матвеев получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Он известен по многочисленным ролям в таких фильмах и сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Мастер и Маргарита", "Агент особого назначения", "Ленинград 46", "Великая", "Салют-7", "Троцкий", а также в спектаклях "Старший сын", "Как нарисовать птицу", "Прошлым летом в Чулимске", "Трубадур и его друзья", "Левша", "Укрощение строптивой", "Игроки" и многих других.