Американский актер Билл Коббс умер на 91-м году жизни

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Американский актер Билл Коббс, известный по съемкам в "Сопрано", "Телохранитель" и "Скорая помощь", скончался в возрасте 90 лет в Калифорнии. Об этом сообщает его семья в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

"С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии", – указано в сообщении.

Карьера актера стартовала в 1974 году, когда Коббс дебютировал в боевике "Захват поезда Пелэм". За свою жизнь он снялся в более чем 70 фильмах и телесериалах, среди которых "Ночь в музее: Секрет гробницы", "Звезный путь: Энтерпрайз" и "Клуб "Коттон".

В 2020 году Билл Коббс стал лауреатом премии "Эмми" за участие в телешоу Дина Дана.

