Умер режиссер Камерной сцены Большого театра Меркулов

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Режиссер-постановщик Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Игорь Меркулов скончался 14 июня на 62-м году жизни. Об этом театр сообщил в телеграм-канале.

Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким Меркулова. Прощание с режиссером пройдет 18 июня в крематории Николо-Архангельского кладбища в Балашихинском районе Подмосковья. Церемония начнется в 09:45.

В театре рассказали, что Меркулов с 1998 года служил на Камерной сцене и нередко ассистировал Борису Покровскому. Постановки режиссера "Юбилей. Медведь", "Лазарь, или Торжество Воскрешения" собирали полный зал зрителей. Также спектакль "Приключения Чиполлино" и сейчас в репертуаре Большого театра пользуется успехом у молодых людей, добавили там.