Умер актер театра и кино Богдан Козак

Фото: Фотохроника ТАСС/Криштул Борис

Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет глава областной администрации Львова Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Козицкий не уточнил причину смерти артиста.

Козак работал во Львовском национальном академическом театре. В 1988 году актеру присвоили звание народного артиста Украинской ССР. Козак снимался в фильмах "До последней минуты", "Старая крепость", "Государственная граница. За порогом победы".

Артист также стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Кроме того, Козак был первым деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.