19 мая, 22:13Культура
Актер театра Олег Зимин умер в возрасте 64 лет
Фото: pokolenie-teatr.ru
Актер Московского детского музыкально-драматического театра Олег Зимин умер в 64 года, сообщается на сайте учреждения.
"Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе", – добавили там.
Зимин родился 28 мая 1959 года, затем окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Свою карьеру он начал в Ростовском государственном музыкальном театре. Позднее выступал в Московском детском музыкально-драматическом театре.
Зрители запомнили его по ролям Кутузова в спектакле "Гусарская баллада", Правдина в "Недоросли", Медведя в "Красной Шапочке" и многих других.