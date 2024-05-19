Актер театра Олег Зимин умер в возрасте 64 лет

Фото: pokolenie-teatr.ru

Актер Московского детского музыкально-драматического театра Олег Зимин умер в 64 года, сообщается на сайте учреждения.

"Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе", – добавили там.

Зимин родился 28 мая 1959 года, затем окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Свою карьеру он начал в Ростовском государственном музыкальном театре. Позднее выступал в Московском детском музыкально-драматическом театре.

Зрители запомнили его по ролям Кутузова в спектакле "Гусарская баллада", Правдина в "Недоросли", Медведя в "Красной Шапочке" и многих других.

