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Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Информация о его смерти появилась на странице министерства иностранных дел страны в социальной сети X.

"МИД Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо и выражает свои соболезнования и слова солидарности его супруге, детям, другим членам семьи и друзьям", – говорится в публикации.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сочувствие в связи с кончиной посла в беседе с ТАСС. Она отметила большой вклад дипломата в развитие отношений двух стран, а также его профессионализм и человеческие качества.

Захарова подчеркнула, что РФ поддерживает связь с Гондурасом после случившегося и готова оказать содействие в случае необходимости.

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо был назначен послом Гондураса в РФ в апреле прошлого года. Он получил образование в советском вуза, владел русским языком.