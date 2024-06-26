Умер поэт Бахыт Кенжеев

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bkenjeev

Казахстанский поэт Бахыт Кенжеев ушел из жизни в возрасте 73 лет, рассказал его друг, поэт Сергей Гандлевский. При этом он не стал раскрывать причину его смерти, сообщает RTVI.

Уход поэта подтвердила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, опубликовав пост об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кенжеев родился в 1950 году в городе Шымкенте, который располагается на юге Казахстана. Когда ему было три года, его семья переехала в Москву. Поэт дебютировал в 1977 году в сборнике "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ".

В 1982 году он принял решение об эмиграции в Канаду. Спустя два года Кенжеев выпустил там свой первый сборник стихов. В 2008 году поэт переехал в Нью-Йорк. При этом сам Кенжеев говорил о себе, что он "не эмигрант, а гражданин Российской империи, временно живущий за рубежом".

Работы поэта в основном печатались в российских издательствах. Его стихи переводились на казахский, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский и шведский языки.

Кенжеев являлся членом жюри премии "Дебют", а также международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии "Ак торна". Также поэт входил в Русский ПЕН-клуб.

