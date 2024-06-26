Звукорежиссер Александр Куцый скончался на 89-м году жизни

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Звукорежиссер высшей категории, член Союза кинематографистов РФ Александр Куцый умер 11 июня. Он скончался возрасте 88 лет, сообщается на сайте организации.

Члены Союза кинематографистов принесли свои соболезнования родным и близким звукорежиссера.

Куцый окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева в 1959 году. В 1970-м он окончил курсы творческих работников телевидения. Звукорежиссер работал над фильмами "Слово о полку Игореве", "Вариант Омега", "Мелодия на два голоса", "Петербургские тайны" и другими кинокартинами.

