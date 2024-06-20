Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц

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Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц, работавший с Эльдаром Рязановым, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Помимо Рязанова, Бицу удалось поработать с режиссерами Владимиром Грамматиковым, Александром Пороховщиковым, Валерием Фокиным и Сергеем Тарасовым.

"В качестве режиссера-постановщика и продюсера снял фильмы "Золото" (совместно с Фабио Бонци. – Прим. ред.), "И я там был" (совместно с Александром Зеленковым. – Прим. ред.)", – добавили в пресс-службе.

В связи со смертью Бица Союз кинематографистов России выразил его родным и близким соболезнования. Однако подробности смерти деятеля культуры не приводятся.

Леонид Биц родился в 1954 году. В 1984 году он окончил экономический факультет ВГИК, а в 1971 году пришел в сферу кинематографа. Биц работал на киностудии "Мосфильм" помощником режиссера, ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. В 1998 году он возглавил киностудию "Луч".

