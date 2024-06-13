Умерла российская актриса Гала Самойлова

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Российская актриса Гала Самойлова ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Причины смерти актрисы не уточняются.

Самойлова родилась в 1978 году в Кемеровской области. В 2003 она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после чего играла в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре, Александринском театре, Лаборатории ON.театр и других.

Кроме того, актриса также снималась в сериалах и кино. Среди ее экранных работ – "Мажор 2", "Праведник", "По ту сторону смерти" и другие картины.