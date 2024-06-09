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09 июня, 17:39

Спорт

Гроссмейстер Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни

Фото: скриншот видео youtube.com/Шахматное Ретро: Шахматы. История. Интервью

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

"Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом. <...> ФШР выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении.

Звание международного гроссмейстера Бешуков получил в 1994 году. Он также является победителем и призером ряда российских и международных соревнований. В 2018 году он стал арбитром FIDE.

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