Российский живописец Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Российский живописец, народный художник России Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии акварели изящных искусств художника.

Там подтвердили, что деятель искусств скончался 16 мая 2024 года. Однако в пресс-службе не уточнили причины смерти.

Сергей Андрияка – советский и российский художник-акварелист и педагог, член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов.

Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Его творчество началось с работы темперой, гуашью и масляными красками. Также Андрияка использовал техники мозаики, витража, офорта, росписи по эмали и фарфору. Однако его основная техника – многослойная акварельная живопись.