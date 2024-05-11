Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале академии.

Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. После этого архитектор работал в 5-й мастерской "Ленпроекта", а позже стал сотрудником института "Гипроторг".

В 1989 году Земцов создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В число его проектов вошли гостиница "Коринтия Невский Палас", Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.

Возведенная в 1993 году по проекту возглавляемого Земцовым коллектива гостиница "Невский Палас" удостоилась Государственной премии РФ. Кроме того, ему присвоили премию правительства РФ в области культуры.

Земцов являлся профессором кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, членом градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга и членом президиума правления Санкт-Петербургского союза архитекторов.

