Умерла заслуженный тренер России Елена Карпушенко

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко умерла в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Смерть Карпушенко наступила в ночь на 23 апреля, однако причины не называются.

"Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир", – уточнили в пресс-службе.

В федерации выразили искренние соболезнования всем тем, кто знал и работал с Карпушенко. О месте и времени прощания объявят позже.

Елена Карпушенко была тренером многих титулованных спортсменов. Она являлась личным тренером многократной чемпионки мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой, бронзового призера Олимпиады 1996 года в групповых упражнениях Ангелины Юшковой, чемпионки Олимпийских игр 2004 года в групповых упражнениях Татьяны Курбаковой.

