Футболист Кочетов скончался после ДТП на Урале

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Футболист клуба "Уралец-ТС" Кирилл Кочетов, не приходя в сознание, скончался после аварии, которая произошла на трассе Пермь – Екатеринбург 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Там добавили, что игрок боролся изо всех сил, но его травмы оказались несовместимы с жизнью. Футбольные клубы "Амкар Пермь" и "Уралец-ТС" окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых.

ДТП произошло утром 12 октября. Футболисты Денис Федорочев, Кирилл Кочетов и Кирилл Мыльников пострадали, Евгений Ситников погиб на месте.

В главке МВД России по Пермскому краю сообщили, что на 25-м километре трассы Пермь – Екатеринбург водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

Правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказал Федорочев, который находился за рулем, он вместе с командой ехал на тренировку, однако сам момент аварии не помнит. Он пришел в сознание только после ДТП.

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