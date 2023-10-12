Попавший в ДТП на Урале футболист рассказал об аварии

Фото: телеграм-канал "Полиция Прикамья"

Футболист клуба "Уралец-ТС" Денис Федорочев, который находился за рулем попавшей в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург машины, рассказал, что направляется в больницу и находится в шоке. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо все помню", – отметил он.

По словам спортсмена, вместе с другими футболистами он направлялся на тренировку, однако момент ДТП он не помнит. Как отметил Федорочев, он пришел в сознание после аварии.

По информации самого клуба, один из выживших футболистов Кирилл Кочетов в коме.

Об аварии стало известно утром 12 октября. Денис Федорочев, Кирилл Кочетов и Кирилл Мыльников получили травмы, Евгений Ситников погиб на месте.

"На 25-м километре трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Газель", – уточнили в главке МВД РФ по Пермскому краю.

Правоохранительные органы организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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