Четыре футболиста клуба из Нижнего Тагила попали в ДТП на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобиль с футболистами клуба "Уралец-ТС" (Нижний Тагил) попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург. Трое спортсменов получили травмы различной степени тяжести, футболист Евгений Ситников погиб на месте. Об этом сообщается на странице клуба "ВКонтакте".

Отмечается, что среди пострадавших – Денис Федорочев, Кирилл Кочетов и Кирилл Мыльников.

Утром 12 октября на внутренней стороне 29-го километра МКАД, после развязки с Липецкой улицей, легковой автомобиль влетел в ограждения дорожных работ. Движение на данном участке дороги было затруднено. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

До этого 44-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила на нерегулируемом пешеходном переходе прохожую с ребенком в детской коляске. ДТП произошло на Самаркандском бульваре.

Водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус в Люберцах