10 октября, 17:55Происшествия
Автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
44-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила на нерегулируемом пешеходном переходе прохожую с ребенком в детской коляске. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
ДТП произошло на Самаркандском бульваре.
"Малолетняя девочка 2023 года рождения, находившаяся в коляске, доставлена в одну из столичных больниц. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске автобус сбил двух детей 2008 и 2006 годов рождения. По данным МВД, они переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокатах.
Уточняется, что один ребенок скончался на территории происшествия. Девочка была доставлена в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
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