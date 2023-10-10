Автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

44-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила на нерегулируемом пешеходном переходе прохожую с ребенком в детской коляске. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на Самаркандском бульваре.

"Малолетняя девочка 2023 года рождения, находившаяся в коляске, доставлена в одну из столичных больниц. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске автобус сбил двух детей 2008 и 2006 годов рождения. По данным МВД, они переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокатах.

Уточняется, что один ребенок скончался на территории происшествия. Девочка была доставлена в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.