Самокатчик сбил двух школьниц на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Два ребенка пострадали в результате ДТП на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

ЧП произошло накануне вечером в районе дома 26 по Новокосинской улице. 22-летний водитель электросамоката Mizar мощностью 500 Ватт следовал по тротуару и наехал на двух 10-летних девочек, которые выходили с территории детской музыкальной школы.

Детей с травмами доставили в медицинское учреждение. Водителя электросамоката привлекли к административной ответственности.

В отношении него составили административные материалы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.