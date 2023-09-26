Два автомобиля столкнулись на Люблинской улице в Москве

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. Об аварии сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Люблинской улице в районе дома № 50 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся", – говорится в публикации.

Автомобилистов предупреждают, что в результате аварии оказалось затруднено движение на перекрестке Люблинской и Ставропольской улиц. Водителей попросили объезжать этот участок.

Оперативные службы прибыли на место происшествия. Специалисты намерены установить все обстоятельства и причину ДТП. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ДТП произошло на Тимирязевской улице на севере Москвы. В районе дома 10/12 столкнулись два легковых автомобиля. В результате водитель одного из них погиб.

Как уточнили в правоохранительных органах, автомобиль BMW X5 влетел на большой скорости в Hyundai. По данным столичной прокуратуры, водитель BMW мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.



Два автомобиля столкнулись на Большой Семеновской улице в столице