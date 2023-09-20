Человек погиб в ДТП на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Человек погиб после столкновения двух легковых автомобилей на Тимирязевской улице на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Авария произошла на Тимирязевской улице в районе дома 10/12. В результате водитель одной из машин погиб. На территории ДТП работают сотрудники полиции, причины инцидента расследуются.

Как уточнили в правоохранительных органах, автомобиль BMW X5 влетел на большой скорости в Hyundai. По данным столичной прокуратуры, водитель BMW мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

"Затруднено движение на перекрестке Тимирязевской улицы и улицы Всеволода Вишневского. Выбирайте пути объезда", – говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что три машины столкнулись на проспекте Генерала Дорохова неподалеку от дома 9. Движение там затруднено. Сейчас уточняются обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших.

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД